جو هارت ينضم لبيرنلي

انضم حارس المرمى الدولي الإنجليزي السابق جو هارت إلى نادي بيرنلي، بعد 12 عاما أمضاها في صفوف نادي مانشستر سيتي.

ووقع هارت (31 عاما)، الذي استبعده مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن التشكيلة التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عقدا لعامين مع بيرنلي في صفقة لم تكشف قيمتها.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 7 августа 2018 г.

وساهم هارت بشكل كبير في إحراز مانشستر سيتي، الذي انضم له عام 2006، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2012 و2014. إلا أن المدرب الحالي للـ"السيتيزن"، الإسباني جوسيب غوارديولا، قرر عدم الاعتماد عليه (هارت) منذ توليه منصبه قبل موسمين، فأعير على دفعتين إلى تورينو الإيطالي، ثم إلى وست هام الموسم الماضي.

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وخاض هارت 75 مباراة دولية أولها عام 2008.

المصدر: أ ف ب