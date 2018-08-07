اليونايتد يرفض مقايضة بوغبا بثنائي برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رفض عرضا من برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، للتعاقد مع لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا.

وأوردت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن برشلونة عرض على يونايتد مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني (نحو 58 مليون دولار أمريكي)، إضافة إلى لاعبيه المدافع الكولومبي ييري مينا، ولاعب خط الوسط البرتغالي أندري غوميش، للحصول على خدمات لاعب خط الوسط البالغ 25 عاما.

وأشارت الشبكة إلى أن يونايتد لا يرغب في التخلي عن بوغبا، الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قدرت بنحو 105 مليون يورو، وجعلت منه آنذاك أغلى لاعب في العالم. وأوضحت الشبكة أن النادي الإنجليزي ليس مستعدا للاستغناء عن اللاعب في هذا الوقت تحديدا، لاسيما وأن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا تنتهي الخميس المقبل، عشية انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولن يكون أمام "الشياطين الحمر" الوقت الكافي لتعويضه.

يذكر أن بوغبا كان من أبرز اللاعبين في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، وساهم بشكل أساسي في فوز منتخب بلاده باللقب العالمي.

المصدر: وكالات