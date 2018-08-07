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كورتوا يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

الرياضة

كورتوا يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد
Reuters Henry Romero
كورتوا يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد
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أبلغ تيبو كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، المدرب الإيطالي للـ"البلوز" ماوريسيو ساري، برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وذكر موقع "إي إس بي إن"، أن الحارس البلجيكي أكد خلال اجتماعه مع ساري أمس الاثنين، أنه يعتزم الرحيل عن تشيلسي من أجل الانضمام إلى نادي ريال مدريد.

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وحسب تقارير إعلامية فإن التعاقد مع كورتوا، الذي اختير أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018، سيكلف النادي الملكي حوالي 35 مليون يورو.

ويمتد عقد كورتوا مع تشيلسي حتى صيف العام المقبل، وفي حال رحيله قبل هذا الموعد، فإن النادي اللندني سيضطر للتعاقد مع حارس جديد خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ويعتبر حارس مرمى ليستر سيتي ومنتخب الدنمارك كاسبير شمايكل، أبرز المرشحين لحماية عرين "البلوز"خلفا للحارس البلجيكي.

المصدر: eurosport.ru

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