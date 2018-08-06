بعد رونالدو.. نجم آخر يرحل عن الريال

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أبدى موافقة مبدئية على رحيل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش وسط ميدان النادي الملكي.

ووفقا لمجلة "Football Italia"، فإن بيريز بات مستعدا للدخول في مفاوضات لبيع مودريتش، في حال توصل اللاعب لعرض لا يقل عن 60 مليون يورو.

ويعتبر نادي إنتر ميلان الإيطالي أبرز الأندية الساعية لضم النجم الكرواتي، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.

من جهتها، أكدت مجلة "La Gazzetta dello Sport"، أن إنتر مستعد لدفع 40 مليون يورو، للاستفادة من خدمات مودريتش، مشيرة إلى أن الأخير يريد الرحيل، لخوض تحد جديد، بعدما فاز مع الريال بجميع الألقاب الممكنة، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ولقب الدوري الإسباني مرتين.

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وفي حال انضمام مودريتش إلى إنتر، فسيجاور في الدوري الإيطالي، زميله السابق في الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مؤخرا بشكل مفاجئ إلى نادي يوفنتوس حامل لقب "الكالتشيو".

المصدر: لينتا.رو