إنتر يسعى لاستقطاب الكرواتي مودريتش

أجرى مسؤولو نادي إنتر الإيطالي اتصالات بممثلي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، أملا بضمه إلى صفوف الفريق اللومباردي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وبعد مساهمته الفاعلة بلقب ثالث تواليا لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كان مودريتش (32 عاما) أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 حيث قاد بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، وخسر منتخبه أمام نظيره الفرنسي 2-4.

وأشارت شبكة "سكاي" الإيطالية إلى أن مسؤولي إنتر يسعون إلى ضم مودريتش بالرغم من "صعوبة" الصفقة، بينما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن الفريق اللومباردي يضع مودريتش الذي يمضي عطلته حاليا في إيطاليا، على رادار انتقالاته.

وبرغم سعي إنتر لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في 6 سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولان، إلا أن ريال قد يعترض على هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي أيضا، حيث سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.

وبحال قدوم مودريتش إلى إنتر، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في "نيراتسوري" في ظل تواجد إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيرا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

المصدر: أ ف ب