مباراة رونالدو الأولى مع يوفنتوس تبث مجانا على "فيسبوك"

ستكون بداية النجم كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس، جزءا من مجموعة مباريات في الدوريين الإسباني والإيطالي التي ستبث مباشرة ومجانا عبر شبكة "فيسبوك" في بريطانيا وإيرلندا.

وذكر مالكو حقوق النقل في المملكة المتحدة "إيليفن سبورتس"، اليوم (الاثنين)، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع موقع التواصل الاجتماعي العملاق يقضي ببث مباراة واحدة على الأقل أسبوعيا بشكل مباشر من البطولتين المذكورتين عبر صفحتهم في موقع "فيسبوك".

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وتأتي هذه الصفقة كأحدث خطوة في ضمان المواقع الإلكترونية عقودا مغرية في مجال النقل المباشرة لمباريات كرة القدم، بعدما حصلت مجموعة "أمازون" الأمريكية على حقوق نقل 20 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاث سنوات على الأراضي البريطانية بدءا من موسم 2019-2020.

ويبدأ رونالدو (33 عاما) مشواره مع اليوفي في الـ18 أغسطس الجاري في مواجهة كييفو فيرونا.

يذكر أن النجم البرتغالي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، انضم إلى صفوف "السيدة العجوز" في يوليو الماضي، قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو.

المصدر: وكالات