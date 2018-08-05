// 26.06.2018 по тикету 15478
روستوف يتغلب على تسيسكا موسكو في عقر داره
Sputnik Александр Вильф
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تغلب روستوف على مضيفه تسيسكا موسكو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد سيرغي بارشيفليوك برأسية متقنة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.
Быстрый гол Паршивлюка @fcrostov#МАТЧПРЕМЬЕР#РПЛ#ЦСКАРостовpic.twitter.com/Rzpx3W065q— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 5, 2018
وفي مباراة ثانية اليوم تغلب أورنبورغ على مضيفه كريليا سوفيتوف بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من أندريه كازلوف في الدقيقتين 26 و45 وسيرغي برييف في الدقيقة 38.
وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
المصدر: rfpl/twitter
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