زينيت يتغلب على أرسنال في الدوري الروسي (فيديو)

تغلب زينيت بطرسبورغ على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا بهدف نظيف اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين زينيت بالفوز لنجمه أوليغ شاتوف صاحب الهدف الوحيد والذي سجله من ركلة حرة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، عندما خدعت كرته حارس أرسنال لتعانق الشباك أمم أكثر من 47 ألف مشجع احتشدوا في ملعب كريستوفسكي في العاصمة الشمالية لروسيا.

وفي الجولة القادمة يحل زينيت ضيفا على روبين في مدينة قازان، فيما يستضيف أرسنال فريق أخمات من غروزني.

وفي مباراة ثانية، تغلب كراسنودار على مضيفه أورال 2-1، سجل هدفي الضيوف كل من السويدي فيكتور كلايسون وبافل مامايف في الدقيقتين 48 و89، فيما جاء هدف أورال الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء عن طريق الروماني إيريك بيكفالفي.

المصدر: rsport.ria.ru