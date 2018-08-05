هل عرض آل الشيخ مكافأة للإسماعيلي مقابل هزيمة الأهلي؟

صرح مدرب حراس الإسماعيلي سعفان الصغير، أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص قبل مواجهة الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1، طلب منه الفوز على الأهلي مقابل مكافأة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت مقطع فيديو مسرب من المكالمة، التي عرف فيها الشخص الذي أشار إليه سعفان قائلا إنه أحد مسؤولي نادي الوحدة السعودي.

وظهر في الفيديو أن هذا الشخص قال لسعفان إن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، يطالب بضرورة الفوز على الأهلي، ورد سعفان: "سأبلغ اللاعبين بالأمر".

وكشف سعفان خفايا تلك المكالمة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "LTC" قائلا: "تلقيت المكالمة عن طريق أحد المصورين بعد الانتهاء من عمليات الإحماء قبل المباراة مباشرة".

إقرأ المزيد

وقال مدرب الحراس الإسماعيلي إن مدير مكتب تركي آل الشيخ الداعم الرئيسي لنادي بيراميدز، عرض على الإسماعيلي مكافأة خاصة من أجل هزيمة الأهلي.

وأضاف سعفان: "اكتفيت بالرد عليه بأنني سأبلغ هذا الأمر للاعبين في غرفة تبديل الملابس، لكنني لم أفعل ذلك وتوجهت بعدها للمدرجات بداعي تعرضي للإيقاف".

وتابع: "لم أخبر أي أحد بما حدث سوى طارق أبو الليل (المدير الإداري للإسماعيلي) وكان هذا بعد نهاية المباراة، ولا أعتقد أنني ذكرت في المقطع المسرب ما يعيبني على الإطلاق".

وأكد سعفان في ختام تصريحاته أن "الإسماعيلي يؤدي بكل قوة في كل مباراة ويبذل قصارى جهده دائما لتحقيق الفوز أمام أي منافس، ولا ينتظر أي هدايا من أحد".

المصدر: masrawy.com