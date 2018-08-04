تركي آل الشيخ يطالب بإسقاط الأقنعة بعد أول فوز لفريقه "بيراميدز" (فيديو)

شن رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، هجوما لاذعا على منتقدي تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري.

وأدلى آل الشيخ بتصريحات نارية أثناء ظهوره على قناة "بيراميدز"، هاجم فيها المحلل الرياضي طه إسماعيل، ومدير تعاقدات النادي الأهلي المصري محمد فضل، ولاعب الأهلي السابق عماد متعب، ولاعبي الأهلي سعد الدين سمير وأحمد فتحي.

وقال آل الشيخ: "لا أعرف لماذا يتحدث الكل عن عدم إعجابه ببيراميدز؟ نحن ما زلنا في البداية. انتصرنا بفضل روح القميص الأزرق".

وتابع: "محمد فضل يعمل في قناة أخرى تنقل الدوري، ويخرج وينتقد تجربة بيراميدز ويقول إنه ليس مقتنعا بالتجربة، ومع ذلك يريد العمل في قناة بيراميدز ويتحدث مع من يعمل معي من أجل ذلك".

وتابع: "عماد متعب فعل نفس الشيء لأنه يريد العمل في القناة ويريد مني تنظيم مباراة اعتزاله".

وأشار آل الشيخ إلى أنه عند رفضه لتنظيم مباراة اعتزال المهاجم متعب، نشر اللاعب تغريدة في "تويتر" ليطلب من الجماهير عدم تغيير مبادئها، ردا على شعار نادي بيراميدز.

بشكر الجميع علي الدعم طوال مشواري و في النهاية الرصيد الحقيقي هو حب الناس و تقديرهم و الحمد الله بعد الاعتزال وضح ان ربنا كرمني جداا (ماحدش يغير مبادئه) ❤️🙌🏼👑🦅https://t.co/FktKi4aHhh — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) August 3, 2018

وأضاف: "سعد سمير وأحمد فتحي كانا يريدان الانضمام إلى بيراميدز قبل نهاية القيد وتحدثا مع الوكيل من أجل ذلك. لماذا تكذبون على الجميع؟".

وتابع: "لست غاضبا من الانتقادات. أريد فقط كشف جميع الأشخاص أمام الكل بلا أقنعة زائفة".

وهاجم آل الشيخ المحلل الرياضي طه إسماعيل، بقوله: "طه إسماعيل ينتقد بيراميدز، وهو يأتي من زمن لم يكن الأوفسايد (التسلل) يحتسب فيه".

وختم آل الشيخ بالقول: "إذا كنتم ترون أن تجربة بيراميدز ليست ناجحة، فهذه أموالنا ولنا الحرية في ما نفعل".

ورد محمد فضل على تصريحات آل الشيخ في تصريحات لمواقع محلية، قائلا: "لن أرد هذه المرة على هجوم تركي آل الشيخ ضدي احتراما للشعب السعودي لاسيما وأنه يشغل منصب رسمي كبير في السعودية".

وتابع: "إذا أخطأ تركي آل الشيخ مرة أخرى في حقي وهاجمني فلن ألتزم الصمت وسأرد بقوة، أنا راجل قانون وأعرف أجيب حقي كويس، المرة القادمة سيكون ردي عليه بالقانون واللسان".

وختم: "لكن أقسم بالله العظيم لم أطلب من أحد الانضمام لقناة بيراميدز، هذا كلام لا أساس له من الصحة، وعليه أن يثبت صحة كلامه والبينة على من أدعى… أثبت كلامك".

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وكان بيراميدز قد حقق أول انتصار له في الدوري المصري أمس الجمعة، بتغلبه على فريق إنبي بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

المصدر: وكالات