آل الشيخ : وجهي حلو على المصريين

قال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أن المبالغ المستثمرة في مصر تعود لعدة مستثمرين وليس له فقط.

وأضاف آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان ببرنامج "كورة بلدنا" على فضائية LTC، أضاف مازحا: "وشي حلو على الرياضة المصرية، وسيكون هناك العديد من المستثمرين الصينيين والكويتيين والإماراتيين وباقي الدول العربية خلال الفترة المقبلة".

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المصدر: وكالات مصرية