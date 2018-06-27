آل الشيخ يثير الجدل بصورة للاعب سوري ونادي "الأهرام" المصري!

كشف نادي الأهرام (Pyramids FC)، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أنه تم التوقيع رسميا قبل قليل مع مدافع منتخب سوريا اللاعب الدولي عمرو الميداني.

وأعاد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، نشر نبأ التعاقد مع عمرو الميداني، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مما يثير الجدل حول حقيقة شرائه النادي المصري.

كما أعاد تركي آل الشيخ نشر خبر آخر من صفحة نادي الأهرام (Pyramids FC)، حول التوقيع مع الهداف البرازيلي المميز لوكاس ريبامار لينضم رسميا لنادي الأهرام الرياضي Pyramids FC منتقلا من نادي اتليتيكو براناينزي.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد نفى في وقت سابق، البيان المنسوب إليه من إحدى الصفحات الوهمية باسم نادي الأهرام (بيراميدز)، حول شراء نادي الأسيوطي المصري، وتغيير اسمه.

وكتب تركي آل الشيخ، يوم الخميس الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلا: "لا صحة للبيان المنسوب لي من صفحة منسوبة لنادي الأهرام، إشاعات مغرضة معروف أهدافها ومن وراءها".

المصدر: "facebook/Turkialalshik"