انسحاب سيرينا وليامز من دورة مونتريال

أعلنت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز انسحابها من مونتريال الكندية، إحدى دورات البرميير الخمس للتنس المقررة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى "أسباب شخصية"، بحسب ما ذكر المنظمون السبت.

وقال أوجين لابيار مدير الدورة في بيان: "لدينا خيبة أمل طبعا بسبب عدم وجود سيرينا بيننا"، موضحا أن أفضل 10 لاعبات في العالم سيشاركن في الدورة التمهيدية الأخيرة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بين 27 أغسطس و9 سبتمبر.

وتبحث سيرينا (36 عاما) عن استعادة مستوياتها السابقة التي أدت إلى تتويجها بلقب 23 بطولة كبرى ضمن 72 لقبا في الفردي في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد غيابها عن معظم 2017 بسبب إنجاب طفلتها الأولى.

وخسرت سيرينا نهائي ويمبلدون أمام الألمانية أنجليك كيربر، بيد أنها خسرت الثلاثاء في كاليفورنيا في أسوأ مباراة في مسيرتها التي انطلقت في 1995، وذلك في دورة سان خوسيه أمام البريطانية جوهانا كونتا بنتيجة 1-6 و0-6.

المصدر: أ ف ب