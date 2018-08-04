// 26.06.2018 по тикету 15478
الريشة الطائرة.. مواجهة سعودية إسرائيلية لم تكتمل
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انسحب الفريق الزوجي السعودي للريشة الطائرة من إحدى مباريات البطولة الدولية للشباب، في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بعدما وضعتهما القرعة في مواجهة لاعبين من إسرائيل.
ويظهر في الفيديو، لاعبان سعوديان، يمتنعان عن مصافحة الفريق الإسرائيلي، ليغادرا أرضية الملعب بعد ذلك.
انتصروا عليهم بثبات المبدأ، ورفضوا حتى المصافحة..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 4 августа 2018 г.
انسحاب الفريق السعودي للريشة الطائرة في البطولة الدولية في #أوكرانيا بعد أن أوقعتهم القرعة أمام منتخب الصهاينة. pic.twitter.com/LZORGxHRNE
المصدر: صحيفة سبق الالكترونية
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