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الريشة الطائرة.. مواجهة سعودية إسرائيلية لم تكتمل

الرياضة

الريشة الطائرة.. مواجهة سعودية إسرائيلية لم تكتمل
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انسحب الفريق الزوجي السعودي للريشة الطائرة من إحدى مباريات البطولة الدولية للشباب، في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بعدما وضعتهما القرعة في مواجهة لاعبين من إسرائيل.

ويظهر في الفيديو، لاعبان سعوديان، يمتنعان عن مصافحة الفريق الإسرائيلي، ليغادرا أرضية الملعب بعد ذلك.

المصدر: صحيفة سبق الالكترونية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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