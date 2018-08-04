الريشة الطائرة.. مواجهة سعودية إسرائيلية لم تكتمل

انسحب الفريق الزوجي السعودي للريشة الطائرة من إحدى مباريات البطولة الدولية للشباب، في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بعدما وضعتهما القرعة في مواجهة لاعبين من إسرائيل.

ويظهر في الفيديو، لاعبان سعوديان، يمتنعان عن مصافحة الفريق الإسرائيلي، ليغادرا أرضية الملعب بعد ذلك.

انتصروا عليهم بثبات المبدأ، ورفضوا حتى المصافحة..

انسحاب الفريق السعودي للريشة الطائرة في البطولة الدولية في #أوكرانيا بعد أن أوقعتهم القرعة أمام منتخب الصهاينة. pic.twitter.com/LZORGxHRNE — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 4 августа 2018 г.

المصدر: صحيفة سبق الالكترونية