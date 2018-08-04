ترامب يرد على اتهامات جيمس ساخرا من ذكائه

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، من الاتهامات التي ساقها ضده نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس بمحاولة تفريق الأميركيين، ولاسيما على خلفية عنصرية.

ودون التطرق إلى النقاش الذي طرحه جيمس، شن ترامب هجوما شخصيا على كل من مقدم البرامج دون ليمون وجيمس.

وغرد الرئيس: "تمت محاورة جيمس من قبل الشخص الأكثر غباء في عالم التلفزيون (مقدم البرامج في شبكة "سي ان ان" المحلية) دون ليمون. وقد نجح (الأخير في إظهار جيمس كشخص ذكي، وهذا الأمر ليس سهلا".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

وكان جيمس النجم الجديد في صفوف لوس أنجليس ليكرز، قد اتهم في مقابلة مع الشبكة التلفزيونية الأمريكية سجلت الثلاثاء وبثت مساء الجمعة الرئيس ترامب باستخدام الرياضة للتفريق بين الأمريكيين على خلفية عنصرية، بعد السجال الذي أثاره احتجاج لاعبين سود في دوري كرة القدم الأمريكية على سياساته من خلال الركوع أثناء النشيد الوطني قبيل المباريات.

وقال جيمس ذو الـ33 عاما، والمولود في أكرون بولاية أوهايو في شمال البلاد في مقابلته التلفزيونية: "أعتقد أن رئيسنا يحاول التفريق بيننا (...) هو استخدم الرياضة لتفريقنا وهذا أمر لا يمكنني فهمه، لأنني أعرف أن الرياضة كانت المرة الأولى التي تواجدت فيها مع البيض".

بدوره، لم يتوان الرئيس دونالد ترامب عن انتقاد لاعبي كرة القدم الأمريكية وغالبيتهم من السود، لركوعهم أثناء النشيد الوطني الأمريكي، احتجاجا على العنف الذي يلجأ إليه رجال الشرطة.

وكان الملياردير الأمريكي الرئيس ترامب، أعرب في مايو الماضي عن رغبته "بعدم وجوب أن يكون هؤلاء اللاعبون في البلاد".

ويعتبر جيمس الخصم الشرس للرئيس ترامب، أحد أكثر اللاعبين شعبية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وردا على سؤال عما قد يقول لترامب في حال جلوسه إليه وجها لوجه، أجاب جيمس: "لن أجلس مطلقا معه".

وأضاف: "سأجلس أمام باراك" في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق عن الحزب الديمقراطي باراك أوباما الذي دعم جيمس حملتيه لولايتين رئاسيتين فاز بهما في 2008 و2012.

المصدر: أ ف ب