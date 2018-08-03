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برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن فيدال

الرياضة

برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن فيدال
Reuters
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"عن اتفاقه مع بايرن ميونيخ على ضم التشيلي أرتورو فيدال.

وذكر البيان الرسمي للنادي أن الاتفاق مع النادي البافاري جاء لمدة 3 سنوات، في انتظار الفحص الطبي الذي سيجريه التشيلي في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في وقت سابق اليوم، أن برشلونة سيقوم بدفع 21 مليون يورو لنادي بايرن ميونيخ مقابل ضم فيدال.

المصدر: twitter@FCBarcelona

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