برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن فيدال

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"عن اتفاقه مع بايرن ميونيخ على ضم التشيلي أرتورو فيدال.

وذكر البيان الرسمي للنادي أن الاتفاق مع النادي البافاري جاء لمدة 3 سنوات، في انتظار الفحص الطبي الذي سيجريه التشيلي في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في وقت سابق اليوم، أن برشلونة سيقوم بدفع 21 مليون يورو لنادي بايرن ميونيخ مقابل ضم فيدال.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23https://t.co/znSDr6c0VM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 3, 2018

المصدر: twitter@FCBarcelona