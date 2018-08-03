النيجيري موسى ينضم إلى النصر السعودي قادما من ليستر الإنجليزي

أجرى نادي النصر السعودي صفقة ضخمة بتعاقده مع النيجيري أحمد موسى، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي لأربع سنوات.

ونشر نادي النصر اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في تويتر بيانا قال فيه: "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات".

رسمياً ..

أنهت إدارة نادي #النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى

حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات . pic.twitter.com/pLAGiqEFju — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 2, 2018

ولم يكشف النصر، ثالث الدوري السعودي في الموسم الماضي، عن قيمة الصفقة.

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وترك موسى (25 عاما) نيجيريا في سن مبكرة عام 2010، ليحمل ألوان فريق فينلو الهولندي (2010-2012)، وتسيسكا موسكو الروسي (2012-2016)، ثم انتقل إلى ليستر سيتي مقابل 16.6 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، فأعاره ليستر مطلع هذا العام إلى تسيسكا موسكو.

ويملك النجم النيجيري في رصيده ثلاثة ألقاب للدوري الروسي، ولقب كأس أمم إفريقيا 2013 مع منتخب بلاده.

وشارك موسى مع "النسور الخضراء" في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفي الفوز ضد إيسلندا، قبل أن تودع نيجيريا المونديال من الدور الأول بعد خسارتها أمام الأرجنتين.

المصدر: أ ف ب