 
مباشر

برشلونة يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

الرياضة

برشلونة يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ
Reuters Michaela Rehle
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kllo

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن توصل برشلونة، لاتفاق حول ضم لاعب بايرن ميونخ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة توصلت لاتفاق مع التشيلي أرتورو فيدال، نجم بايرن ميونخ، من أجل الانضمام للنادي الكتالوني العملاق خلال الميركاتو الجاري.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يضع شرطا "خرافيا" للسماح برحيل مودريتش

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين توصلا لاتفاق شفهي، على أن ينتظر البلوغرانا، موقف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، من الانضمام للبارسا.

وذكرت أن إدارة برشلونة تواصلت مع فيدال قبل أسبوع، وتوصلت إلى اتفاق بشأن راتبه في الساعات الأخيرة، كما أنه تم التوصل إلى حل وسط مع البايرن لإغلاق الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

وختمت بأن برشلونة، سيوقع رسميا مع فيدال، حال فشله في ضم رابيو، من سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا