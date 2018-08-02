برشلونة يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن توصل برشلونة، لاتفاق حول ضم لاعب بايرن ميونخ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة توصلت لاتفاق مع التشيلي أرتورو فيدال، نجم بايرن ميونخ، من أجل الانضمام للنادي الكتالوني العملاق خلال الميركاتو الجاري.

SPORT EXCLUSIVE: Arturo Vidal has a verbal agreement to join Barçahttps://t.co/1XV0zfZGg9 — SPORT English (@Sport_EN) August 2, 2018

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وأوضحت الصحيفة أن الطرفين توصلا لاتفاق شفهي، على أن ينتظر البلوغرانا، موقف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، من الانضمام للبارسا.

وذكرت أن إدارة برشلونة تواصلت مع فيدال قبل أسبوع، وتوصلت إلى اتفاق بشأن راتبه في الساعات الأخيرة، كما أنه تم التوصل إلى حل وسط مع البايرن لإغلاق الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

وختمت بأن برشلونة، سيوقع رسميا مع فيدال، حال فشله في ضم رابيو، من سان جيرمان الفرنسي.



المصدر: وكالات