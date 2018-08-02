 
مباشر
عاجل
الاستخبارات القومية الأمريكية: روسيا ليست الدولة الوحيدة التي حاولت التأثير على الانتخابات الأمريكية

رسميا.. أجيري مدربا للفراعنة

الرياضة

رسميا.. أجيري مدربا للفراعنة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kljz

أكد عضو اتحاد كرة القدم المصري مجدي عبد الغني، اليوم الخميس، أن المكسيكي خافيير أجيري وقع رسميا عقدا لتدريب منتخب الفراعنة لمدة 4 سنوات.

وكشف عبد الغني عن الشرط الجزائي في العقد، بوضع بند يفيد بتحمل الاتحاد المصري راتب شهرين أي 240 ألف دولار في حال أراد الاتحاد فسخ العقد، أما في حال رغبة أجيري في فسخه فيتحمل 6 أشهر أي 720 ألف دولار ما يوازي 13 مليون جنيه مصري.

إقرأ المزيد
أول تصريح لمدرب الفراعنة الجديد

وكشف عبد الغني أمس الأربعاء أن راتب أجيري 120 ألف دولار، وسيتحمل عبء دفع راتبي مساعديه.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد "زلزال المونديال" نسور قرطاج والفراعنة ومعهم محاربو الصحراء يغيرون مدربيهم!