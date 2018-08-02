رسميا.. أجيري مدربا للفراعنة

أكد عضو اتحاد كرة القدم المصري مجدي عبد الغني، اليوم الخميس، أن المكسيكي خافيير أجيري وقع رسميا عقدا لتدريب منتخب الفراعنة لمدة 4 سنوات.

وكشف عبد الغني عن الشرط الجزائي في العقد، بوضع بند يفيد بتحمل الاتحاد المصري راتب شهرين أي 240 ألف دولار في حال أراد الاتحاد فسخ العقد، أما في حال رغبة أجيري في فسخه فيتحمل 6 أشهر أي 720 ألف دولار ما يوازي 13 مليون جنيه مصري.

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وكشف عبد الغني أمس الأربعاء أن راتب أجيري 120 ألف دولار، وسيتحمل عبء دفع راتبي مساعديه.

المصدر: وكالات