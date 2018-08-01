أول تصريح لمدرب الفراعنة الجديد

أبدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، سعادته بتدريب الفراعنة، موضحا أنه منتخب ذو اسم كبير على مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف أجيري، في تصريحات صحفية: "سعيد بتدريب منتخب مصر وافقت على المهمة دون تردد"، متابعا: "وجود نجم مثل محمد صلاح ونجوم آخرين دفعني للموافقة".

وأشار إلى أن الفراعنة قادرون على التأهل لمونديال قطر عام 2022، وتحقيق إنجاز به.

وأكد أجيري، أن منتخب مصر ظهر بشكل جيد في المونديال الماضي بروسيا، رغم الخروج من الدور الأول دون نقاط.

وأشار إلى أنه كان متابعا جيدا من خلال تحليله للمونديال على التلفزيون المكسيكي، مؤكدا أنه يعلم أن مصر لديها جمهور يعشق كرة القدم ووعدهم بتقديم كرة ممتعة.

وأجمع اتحاد الكرة المصري على تولي المكسيكي خافيير أجيري، قيادة المنتخب لمدة 4 سنوات، حيث فضل أعضاء الاتحاد المدرب المكسيكي على الإسباني كيكي فلوريس، اللذين تنافسا على تولي قيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب مصر السابق.

وكشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، يسافر إلى بلده غدا الخميس، وسيتم عقد مؤتمر صحفي له بالقاهرة الأسبوع المقبل، للإعلان عن كل التفاصيل، مضيفا: "سيتم توقيع عقد مبدئي اليوم مع أجيري وحددنا يوم 15 أغسطس الجاري لعقد المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديم أجيري الذي سيتحمل عبء دفع راتبي مساعديه الاثنين من راتبه البالغ 120 ألف دولار".

المصدر: almesryoon.com