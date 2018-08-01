بالصور.. انتهاء الخلاف بين صلاح وماني

شهد سباق الدراجات لفريق ليفربول في مدينة إيفان الفرنسية انتهاء الخلاف بين الثنائي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، عقب الأزمة التي نشبت بين اللاعبين مؤخرا.

وذهب اللاعبان رفقة بعضهما إلى مقر تدريبات الريدز بمدينة إيفان الفرنسية، خلال معسكر الفريق بفرنسا، استعدادا لمواجهة نابولي الإيطالي الودية، حيث ركب كل منهما دراجته وتبادلا الحديث والضحك أثناء الذهاب للتمرين.

liverpoolfc.com

@LFC/twitter

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ونشب خلاف بين صلاح وماني، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقهما أمام نادي مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال استعدادا للموسم الجديد 2018-2019، بعد ركلة الجزاء التي احتسبت للريدز في الشوط الأول من المباراة، وتقدم الفرعون المصري لتسديد الركلة إلا أن ماني أصر على تسديدها، ليحدث بينهما نقاش وجدال واضح أمام عدسات الكاميرات، قبل أن ينسحب صلاح ويترك تنفيذ الركلة لماني.

ويلتقي ليفربول نظيره نابولي، في المباراة الودية، المقررة ، السبت المقبل، خلال معسكر الفريق الإنجليزي بفرنسا، كما يخوض مباراة أخرى في معسكره بفرنسا أمام فريق تورينو الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: almesryoon.com