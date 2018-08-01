سقوط ريال مدريد وبرشلونة في كأس الأبطال

خسر قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأربعاء، في مباراتين وديتين ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المباراة الأولى، حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على ريال مدريد، بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، 2-1، في مدينة ميامي.

وسجل التشيلي ألكسيس سانشيز في الدقيقة 18 والإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 27 هدفي يونايتد، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للفريق الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأنهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبارياته في هذه المسابقة التي تجمع نخبة من أفضل فرق أوروبا خلال جولاتها الاستعدادية للموسم الجديد، فيما سيواجه ريال مدريد فريقي يوفنتوس وروما الإيطاليين، الأحد والأربعاء، على التوالي.

وفي اللقاء الثاني، سقط برشلونة أمام روما بنتيجة 2-4 في مدينة أرلينغتون.

وسجل البرازيليان رافيينا ألكانتارا ومالكوم المنتقل حديثا من بوردو الفرنسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 7 و50، بينما سجل أهداف روما كل من ستيفان الشعراوي، هدفين (35 و78)، وبريان كريستانتي (83)، ودييغو بيروتي (86 من ركلة جزاء).

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ويلتقي برشلونة الأحد مع ميلان الإيطالي في آخر مبارياته الودية في هذه البطولة.

المصدر: وكالات