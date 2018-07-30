فوز سان جرمان على أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية

ختم باريس سان جرمان الفرنسي مبارياته في مسابقة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم، بفوزه على أتلتيكو مدريد 3-2 الاثنين على الملعب الوطني في سنغافورة أمام زهاء 22 ألف متفرج.

سجل ثلاثية سان جيرمان كل من كريستوفر نكونكو في (د.32) وموسى ديابي في (د.71) والناشئ الفرنسي المولدافي فيرجيليو بوستولاتشي ابن الـ 18 عاما في (د.92). بينما أحرز لأتلتيكو مدريد الناشئ فيكتور موليخو ابن الـ 17 عاما في (د.75) والفرنسي أنطوان بيرميدي خطأ في مرمى فريقه في (د.86).

وبذلك يكون نادي العاصمة الفرنسية قد حقق فوزه الأول في المسابقة بقيادة مديره الفني الجديد الألماني توماس توخل، الذي تولى الإشراف على بطل الدوري الفرنسي بعد نهاية الموسم المنصرم، خلفا للإسباني أوناي إيمري.

وكان سان جرمان خسر مباراته الأولى في المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3، ثم سقط أمام أرسنال الإنجليزي 1-5.

وشهدت المباراة عودة الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى صفوف الفريق الفرنسي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، وخرجت فيها الأرجنتين من الدور ثمن النهائي أمام فرنسا (3-4) التي أحرزت اللقب لاحقا.

المصدر: أ ف ب