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كأس "Moscow River Cup" تذهب إلى صربيا (فيديو)

الرياضة

كأس
twitter/WTA
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أحرزت الصربية أولغا دانيلوفيتش باكورة ألقابها بفوزه في دورة موسكو للتنس "Moscow River Cup"، البالغة جوائزها 750 ألف دولار.

وجاء تتويج اللاعبة الصربية الشابة (17 عاما)، على حساب صاحبة الأرض الروسية أناستاسيا بوتابوفا، البالغة من العمر 17 عاما أيضا، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(6-7) و(6-4)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين و22 دقيقة.

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وحصلت أولغا دانيلوفيتش، المصنفة الـ 187 عالميا، بذلك على أول لقب لها في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.

في المقابل، حرمت اللاعبة الصربية منافستها الروسية من لقبها الأول في مسيرتها الاحترافية أيضا، في فئة فردي السيدات.

المصدر: "twitter/WTA"

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