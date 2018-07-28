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لقب دورة "Moscow River Cup" بين لاعبتين شابتين (فيديو)

الرياضة

لقب دورة
twitter/WTA
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انحصر لقب بطلة دورة موسكو للتنس "Moscow River Cup"، البالغة جوائزها 750 ألف دولار، بين اللاعبتين المغمورتين، الروسية أناستاسيا بوتابوفا، والصربية أولغا دانيلوفيتش.

وبلغت اللاعبة الروسية الشابة (17 عاما) المباراة النهائية للبطولة، على حساب السلوفينية تامارا تسيدانسيك، المصنفة 90 عالميا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(5-2)، ولم تكمل اللاعبة السلوفينية المجموعة الثالثة للمباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و58 دقيقة.

أما أولغا دانيلوفيتش، البالغة من العمر 17 عاما أيضا، فقد فازت على منافستها البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة خامسة، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(5-7) و(7-5).

المصدر: "twitter/WTA" 

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