جمهور الملكي يختار خليفة رونالدو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نتيجة الاستفتاء حول المهاجم المثالي، الذي ترغب جماهير ريال مدريد، في التعاقد معه، لخلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى يوفنتوس.

وشارك نحو 200 ألف شخص، في استطلاع الرأي للصحيفة، للتصويت على قائمة مؤلفة من 6 مهاجمين، وهم الإنجليزي هاري كين (توتنهام)، الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان)، الأورغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإسباني ماريانو دياز(ليون)، والإسباني رودريغو مورينو (فالنسيا).

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وتصدر هاري كين القائمة بغالبية الأصوات بنسبة 26%، وتلاه الثنائي: إيكاردي، وكافاني، بنسبة 14% لكل منهما.

وفيما يلي نتيجة استطلاع الرأي:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) - (26%)

الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان)، - (14%)

الأورغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، - (14%)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، - (12%)

الإسباني ماريانو دياز(ليون)، - (12%)

والإسباني رودريغو مورينو (فالنسيا)، - (6%).

ويبحث ريال مدريد عن لاعب يعوض عن رحيل نجمه رونالدو (33 عاما) إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون على شكل مكافآت، وسيحصل على راتب سنوي قدره 33 مليون يورو.

المصدر: وكالات