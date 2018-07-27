أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس

سيبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشواره مع فريقه الجديد يوفنتوس، يوم 19 أغسطس المقبل، في مباراته ضد مضيفه كييفو فيرونا، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إقرأ المزيد

وسيظهر نجم ريال مدريد السابق، رونالدو بقميص اليوفي، لأول مرة، أمام جماهيره على ملعبه، بمدينة تورينو، خلال لقائه ضد "نسور" لاتسيو، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري.

كما سيستهل المدير الفني الأسبق للفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، مشواره مع فريقه الجديد نابولي ضد لاتسيو، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات