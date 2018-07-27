رونالدو يواجه عقوبة السجن لمدة عامين

أيدت مصلحة الضرائب الإسبانية الحكم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 19 مليون يورو في قضية التهرب الضريبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الادعاء الإسباني، أن نجم ريال مدريد السابق، تعرضه لعقوبة السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية بقيمة 3.2 مليون يورو.

وترغب الخزانة العامة بعدم إلغاء عقوبة سجن اللاعب كي لا يكرر جرائم التهرب الضريبي مجدداً وتريد اعتبارها الجريمة الثانية للاعب وهذا ما سوف يتم تأكيده في محاكم "بوزويلو دي ألاركون" في وقت لاحق، حيث قدم رونالدو شهادته قبل عام.

وأشارت الصحف إلى أن عقوبة سجن اللاعب لمدة عامين قد يتم التغاضي عنها نظرا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها الحكم على رونالدو بالحبس بسبب التهرب الضريبي.

ومن المعروف في القانون الإسباني بأنه في حالة الحكم بالحبس لمدة سنتين أو أقل فتكون العقوبة مع ايقاف التنفيذ مع اقرار الصلح بكفالة مالية وهو ما يعني امكانية عدم حبس البرتغالي.

ويتعين على رونالدو، إضافة إلى الغرامة، دفع تعويضات لسلطات مصلحة الضرائب الإسبانية، تقد بـ 5.7 مليون يورو، ومليون يورو آخر كفوائد متراكمة، إضافة إلى 250 يورو عن كل يوم فترة السنتين الأخيرتين، ليصل المبلغ الإجمالي المترتب على البرتغالي دفعه إلى 19 مليون يورو.

المصدر: "rsport.ria.ru"