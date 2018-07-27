الروسية بوتابوفا لأول مرة إلى المربع الذهبي لدورة "Moscow River Cup"

تواصل اللاعبة الروسية المغمورة أناستاسيا بوتابوفا مغامراتها في دورة موسكو للتنس "Moscow River Cup"، البالغة جوائزها 750 ألف دولار.

وصعدت اللاعبة الروسية الشابة (17 عاما) إلى الدور قبل النهائي للبطولة، على حساب مواطنتها فالنتينا إيفاخنينكو، إثر تغلبها عليها بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(6-3) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

وستكون أناستاسيا بوتابوفا، في الدور قبل النهائي، على موعد مع السلوفينية المغمورة تامارا تسيدانسيك، المصنفة 90 عالميا، التي أطاحت بالألمانية لورا سيغموند، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4).

Third match point is the charm!



Zidansek defeats Siegemund 6-3, 6-4.



Reaches semifinals at the @moscowrivercup. pic.twitter.com/IWIAyNJOx5 — WTA (@WTA) 27 июля 2018 г.

المصدر: "سبورتبوكس"