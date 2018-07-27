(كاس) تؤكد إيقاف فالك لـ 10 أعوام

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، رفض الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، وأكدت إيقافه 10 أعوام لخرق قيم الفيفا.

وأوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، فالك في 16 فبراير 2016، لمدة 12 عاما، ومن ثم خفضت العقوبة إلى 10 أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب الفيفا لأغراض شخصية.

وقالت المحكمة، اليوم الجمعة، في مدينة لوزان السويسرية، إن عقوبة الإيقاف إضافة إلى غرامة 100 ألف فرنك سويسري مايفوق (100ألف دولار) "مناسبة تماما"، وأكدت أن القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف بالفيفا في 2016.

وأضافت المحكمة أن فالك، الذراع الأيمن للسويسري جوزيف بلاتر عندما كان رئيسا للفيفا، قد ثبتت إدانته بإعادة بيع تذاكر كأس العالم ضمن انتهاكات أخلاقية أخرى.

المصدر: وكالات