فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على رالي "طريق الحرير 2018"

احتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي، منصة التتويج لسباق رالي "طريق الحرير - 2018" للشاحنات، الذي امتد هذا العام من مدينة أستراخان الروسية إلى العاصمة موسكو.

وأحرز الروسي أندريه كارغينوف، على متن شاحنة "كاماز ماستر"، المركز الأول في الترتيب العام، متقدما على مواطنه آيرات ماردييف، وتلاهما المتسابق الروسي الثالث أنطون شيبالوف.

وفاز الهولندي مارتن فان دن برينك (فريق رينو)، بالمرحلة السابعة الختامية لسباق "طريق الحرير - 2018"، متقدما على الروسيين إدوارد نيكولايف ودميتري سوتنيكوف صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

يذكر أن أندريه كارغينوف كان قد احتل المركز الثالث في سباق "طريق الحرير – 2011".

المصدر: "sportbox.ru"