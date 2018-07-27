الكشف عن الفائزين بجائزة RT لمونديال "روسيا 2018"

خصصت قناة RT العربية جائزة للفائز في مسابقة التوقعات لمباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها روسيا في الفترة من 14 يونيو الماضي ولغاية 15 يوليو الجاري.

وبلغ عدد المشاركين في التوقعات التي نشرت على موقع RT خلال مونديال كرة القدم، 4053 شخصا.

وتصدر قائمة أكبر عدد من التوقعات الصحيحة كل من عمار الشاويش من سوريا، و Fouad zakhnini من المغرب.

وسيحصل الفائزان على جائزة وهي عبارة عن كرة قدم خاصة بقناة RT موقعة من قبل مشاهير اللعبة مثل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والنجم الكولومبي السابق كارلوس فالديراما، والحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل، وقائد المنتخب السوري فراس الخطيب وغيرهم.

المصدر: RT