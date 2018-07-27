 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مقتل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في الرأس شرق خان يونس بقطاع غزة

الكشف عن الفائزين بجائزة RT لمونديال "روسيا 2018"

الرياضة

الكشف عن الفائزين بجائزة RT لمونديال
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kklz

خصصت قناة RT العربية جائزة للفائز في مسابقة التوقعات لمباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها روسيا في الفترة من 14 يونيو الماضي ولغاية 15 يوليو الجاري.

وبلغ عدد المشاركين في التوقعات التي نشرت على موقع RT خلال مونديال كرة القدم، 4053 شخصا.

وتصدر قائمة أكبر عدد من التوقعات الصحيحة كل من عمار الشاويش من سوريا، و Fouad zakhnini من المغرب.

وسيحصل الفائزان على جائزة وهي عبارة عن كرة قدم خاصة بقناة RT موقعة من قبل مشاهير اللعبة مثل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والنجم الكولومبي السابق كارلوس فالديراما، والحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل، وقائد المنتخب السوري فراس الخطيب وغيرهم.  

المصدر: RT 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. حفرة عملاقة وعميقة تظهر في مدينة روسية بشكل مفاجئ