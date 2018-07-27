بالفيديو.. رباعية إشبيلية في شباك أويبست الهنغاري

وضع فريق إشبيلية الاسباني قدما له في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد فوزه الساحق على ضيفه أويبست الهنغاري برباعية نظيفة.

وضع اللاعب الإسباني المخضرم خيسوس نافاس الفريق الأندلسي في المقدمة بهدف مبكر، أحرزه بحلول الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله الفرنسي وسام بن يدر النتيجة، عند الدقيقة الثانية والثلاثين من ضربة جزاء.

وعزز بابلو سارابيا تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث لهم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. واختتم الأرجنتيني فرانكو فازكويز رباعية إشبيلية عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وسيخوض إشبيلية، بمعنويات عالية بعد هذا الفوز المطمئن، مباراة الإياب في ضيافة الفريق الهنغاري، يوم الخميس المقبل، في العاصمة بودابست.

المصدر: RT