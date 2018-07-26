وزير الداخلية الألماني يتضامن مع أوزيل

عبر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تضامنه مع لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل، الذي قرر الاعتزال دوليا مع منتخب المانشافت، بسبب انتقادات اعتبرها اللاعب بأنها عنصرية.

وقال زيهوفر لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" الألمانية، في عددها الذي سيصدر غدا الجمعة: "أوزيل ينتمي بالطبع لألمانيا، إنه واحد منا".

ودعا وزير الداخلية، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، إلى ضرورة ألا تفقد الرياضة مصداقيتها في وظيفتها السياسية والاجتماعية المهمة لصالح الاندماج.

وأشار المسؤول إلى أن حالة أوزيل تعد مثالا على أن الاندماج أخفق في مجال الرياضة أو بشكل عام.

وكان أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، أعلن يوم الأحد الماضي، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الألماني على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب صوره مع أردوغان قبل بطولة كأس العالم، التي اختتمت في روسيا، يوم 15 يوليو الجاري.

يذكر أن هورست زيهوفر كان قد تسبب في إثارة جدل شديد، في شهر مارس الماضي، مع بداية تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا، بتصريحه أن الإسلام لا ينتمي لألمانيا، وفي الوقت ذاته استدرك الموقف آنذاك، قائلا: "ولكن المسلمين الذين يعيشون بيننا ينتمون لألمانيا بالطبع".

المصدر: وكالات