الروسيتان كاساتكينا ورودينا تودعان بطولة "Moscow River Cup" (فيديو)

أخفقت الروسيتان داريا كاساتكينا ويفغينيا رودينا في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة موسكو للتنس "WTA Moscow River Cup"، البالغ مجموع جوائزها 750 ألف دولار.

وجاء خروج داريا كاساتكينا، المصنفة 13 عالميا، على يد السلوفينية المغمورة تامارا تسيدانسيك، المصنفة 90 عالميا، إثر خسارتها بمجموعة مقابل اثنيتن، تفاصيلها: (4-6) و(6-2) و(4-6)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة 55 دقيقة.

First Quarterfinal ✅

First Top 20 win ✅

Three set thriller ✅



Tamara Zidansek knocks off Kasatkina 6-4, 2-6, 6-4 to punch her ticket to @moscowrivercup quarterfinals. pic.twitter.com/EfTvXAAQHv — WTA (@WTA) 26 июля 2018 г.

بينما خسرت يفغينيا رودينا أمام جارتها البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة خامسة في البطولة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (5-7) و(2-6).

المصدر: "سبورتبوكس"