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الروسيتان كاساتكينا ورودينا تودعان بطولة "Moscow River Cup" (فيديو)

الرياضة

الروسيتان كاساتكينا ورودينا تودعان بطولة
Sputnik
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أخفقت الروسيتان داريا كاساتكينا ويفغينيا رودينا في تخطي حاجز الدور الثاني لبطولة موسكو للتنس "WTA Moscow River Cup"، البالغ مجموع جوائزها 750 ألف دولار.

وجاء خروج داريا كاساتكينا، المصنفة 13 عالميا، على يد السلوفينية المغمورة تامارا تسيدانسيك، المصنفة 90 عالميا، إثر خسارتها بمجموعة مقابل اثنيتن، تفاصيلها: (4-6) و(6-2) و(4-6)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة 55 دقيقة.

بينما خسرت يفغينيا رودينا أمام جارتها البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة خامسة في البطولة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (5-7) و(2-6).

 

المصدر: "سبورتبوكس" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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