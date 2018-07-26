رونالدو يفلت من عقوبة السجن لمدة عامين

توصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اتفاق مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية في إسبانيا على سداد 19 مليون يورو لوزارة الخزانة، مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.

ووافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح الدون رونالدو، وأوضحت مصادر قضائية، اليوم الخميس، أن اللاعب البرتغالي لن يقضي عقوبة السجن لعامين نظرا لعدم وجود سجل إجرامي لديه.

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واعترف رونالدو نجم ريال مدريد سابقا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، بارتكاب 4 انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014، من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألفا، و897 يورو.

وقلص الاتفاق النهائي من خلال المحكمة الجنائية إجمالي هذه المبالغ إلى 5.7 مليون يورو، ولكن المبلغ الإجمالي الذي سيسدده رونالدو يبلغ 19 مليونا تشمل الفوائد المستحقة والغرامة، كما سيسدد البرتغالي تكاليف العملية القضائية.

المصدر: وكالات