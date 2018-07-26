رونالدو أغلى وأشهر لاعبي كرة القدم في الـ "إنستغرام"

يعتلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى يوفنتوس، صدارة قائمة "أغلى" مستخدمي موقع "إنستغرام" في العالم بين جميع الرياضيين، والرابع على الإطلاق.‏

ويحصل رونالدو على 750 ألف دولار، مقابل كل تدوينة إعلانية ينشرها عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، الذي يتابعه 137 مليون شخص، وذلك وفقا لقائمة "Instagram Rich List 2018"، التي نشرتها صحيفة "Hopper HQ".

بينما تصدرت القائمة عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، إذ بلغ سعر منشورها الواحد على موقع "إنستغرام" مليون دولار، ويبلغ عدد متابعيها الآن، 111 مليون شخص، وتلتها في المركز الثاني الفائزة بالمرتبة الأولى للعام الماضي، الفنانة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، التي بلغ ثمن منشورها 800 ألف دولار.‏

وأشارت صحيفة "Hopper HQ" إلى أن جينر تجاوزت شقيقتها كيم كارداشيان، التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة برصيد 750 ألف ‏دولار للمنشور الإعلاني الواحد.‏

ويتقاسم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، بحصول كلً منهما على 600 ألف دولار عن الإعلان الواحد، ويليهما النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام برصيد 300 ألف دولار، ومن ثم النجم الويلزي غاريث بيل، الذي يصل الإعلان على صفحته إلى 185 ألف دولار.

المصدر: وكالات