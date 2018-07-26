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تصريحات كلوب حول محمد صلاح

الرياضة

تصريحات كلوب حول محمد صلاح
Reuters
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صرح المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، بأن فريقه قدم عرضا مميزا أمام مانشستر سيتي (2-1)، ضمن كأس الأبطال الودية، وأن نجمه المصري محمد صلاح تعافى بشكل تام من الإصابة في الكتف.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قلت من قبل إن صلاح بخير وعليه فقط أن يعتاد على أمور أخرى، قام ببرنامج تأهيلي، ومن الطبيعي ألا تستخدم كتفك".

وأضاف مدرب الريدز: "أن تعود وتسجل بعد 35 ثانية هو أمر مهم، قدم صلاح أداء طيبا مع مانيه وسولانكي، كما أن خط الوسط كان متناغما، والظهيران شاركا في الهجوم، وخصوصا نات فيليب".

وسيواجه ليفربول في مباراته المقبلة، اليونايتد القطب الكروي الآخر لمدينة مانشستر، وذلك يوم الأحد المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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