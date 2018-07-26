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شاهد.. كلوب يقتحم المؤتمر الصحفي لغوارديولا

الرياضة

شاهد.. كلوب يقتحم المؤتمر الصحفي لغوارديولا
Reuters
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اقتحم المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، المؤتمر الصحفي لنظيره الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عقب اللقاء بين فريقيهما ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

ودخل كلوب خلال مؤتمر غوارديولا الصحفي الغرفة خطأ، فحياه الحاضرون بصوت عال، بينما كان المدرب الإسباني لا يزال يتحدث، فرحب غوارديولا به قائلاً "تعال يورغن إجلس هنا"، وصافحه قبل أن يغادر الغرفة على الفور، وعلق كلوب معتذرا: "حسنا إلى اللقاء".

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وقال كلوب بعد خروج غوارديولا: "ريما يأتي الآن جوزيه مورينيو (مدرب مانشستر يونايتد) وينهي المؤتمر الصحفي الخاص بي".

يذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر يونايتد بالذات، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات هذه البطولة الودية بكرة القدم، في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "twitter/LivEchoLFC"

  

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