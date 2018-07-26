فيديو .. جيمس بوند يلتقط صورا مع محمد صلاح في أمريكا

زار الممثل الإنجليزي دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند"، غرفة تغيير الملابس لنادي ليفربول بعد انتهاء لقائه أمام مانشستر سيتي، الذي جمعهما ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو لدانيال كريج، الذي يشجع الريدز منذ الطفولة، وهو يلتقط صورا تذكارية مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، وفي مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح.

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وشارك الفرعون صلاح في أول مباراة له مع فريقه ليفربول، بعد مونديال روسيا 2018، وسجل الهدف الأول لفريقه.

المصدر: "facebook/LiverpoolFC"