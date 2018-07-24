رسميا.. برشلونة يحسم صفقة مالكوم

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا ضم البرازيلي مالكوم دي أوليفرا، لاعب فريق بوردو الفرنسي.

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وقال الفريق الكتالوني عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق مع مالكوم لمدة خمس سنوات، أي حتى صيف عام 2023، وبلغت قيمة الصفقة نحو 41 مليون يورو، مع متغيرات.

وأشار إلى أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 عاما، سيصل اليوم الثلاثاء، إلى برشلونة، وسيخضع للفحص الطبي صباح غد الأربعاء، قبل أن يلتحق بالبرسا في جولته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "fcbarcelona.com"