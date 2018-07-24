برشلونة يخطف مالكوم من بين مخالب ذئاب روما

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرازيلي مالكوم دي أوليفرا، لاعب فريق بوردو الفرنسي، اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة، بعد أن كان في طريقه إلى روما الإيطالي.

وذكرت شبكة "ESPN" أنه بعد توصل فريق روما إلى اتفاق مع نادي بوردو، دخل برشلونة على الخط وقدم عرضا أفضل للاعب البرازيلي، الذي كان في طريقه بالفعل إلى روما، لكنه عزف عن السفر وبقي في مدينة بوردو، وينتظر الآن حلا للوضع.

Reuters Regis Duvignau

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة وجه بوصلته نحو مالكولم بعد أن رفض فريق تشيلسي ثلاثة عروض مقدمة من الفريق الإسباني لضم لاعبه البرازيلي الآخر ويليان.

وأكدت الصحيفة أن وكيل مالكولم موجود في مدينة برشلونة، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لإتمام الصفقة بين الطرفين، وأنه سيتم الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب البرازيلي سيرتدي قميص البلوغرانا رقم (7)، الذي كانت إدارة برشلونة تنوي منحه للمهاجم للفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، لكن الأخير قرر الاستمرار في صفوف "الروخي بلانكوس".

ويقدر موقع "Transfermarkt" صفقة انتقال مالكولم (21 عاما)، الذي أحرز 10 أهداف في الموسم الماضي، بنحو 45 مليون يورو.

المصدر: وكالات