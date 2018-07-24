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موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الرياضة

موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
Reuters Sergio Perez
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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتي الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء الذهاب من الكلاسيكو، في 28 أكتوبر المقبل على ملعب "كامب نو"، بينما ستقام مباراة "الكلاسيكو" ضمن الدور الثاني في 3 مارس 2019 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

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كما كشف عن مباراتي "ديربي" العاصمة مدريد، بين الفريق الملكي وأتلتيكو حيث سيجري لقاء الذهاب في 30 سبتمبر المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، على أن تقام مباراة الإياب، في 10 فبراير المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

المصدر: "twitter.com/laligaen" 

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