شاهد.. التعويذة الجديدة للدوري الروسي الممتاز

كشف الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا الشعار الجديد لبطولة الموسم (2018-2019).

ونشر الدوري الروسي الممتاز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يروج فيه شعاره الجديد.

وسيبدأ الموسم الكروي الجديد في روسيا، يوم 27 يوليو الجاري، بمباراة كأس السوبر بين فريقي العاصمة موسكو لوكوموتيف وتسيسكا.

بينما ستبدأ عجلة الدوري الروسي الممتاز بالدوران في اليوم التالي، في مدينة يكاتيرينبورغ، بمواجهة فريقها المحلي أورال مع ضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة.

المصدر: "sportbox.ru"