شاهد.. مقاتل أمريكي يسحق برازيليا بطريقة عنيفة

أسقط الأمريكي أنتوني سميث منافسه البرازيلي ماوريسيو روا بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، أمس الأحد، في ألمانيا، ضمن دورة " UFC Fight Night 134" للفنون القتالية المختلطة.

وأنهى أنتوني سميث النزال لصالحه بعد أقل من دقيقة ونصف الدقيقة من البداية، حيث انهال على منافسه البرازيلي بوابل من الضربات العنيفة فقد المقاتل المخضرم ماوريسيو روا على إثرها وعيه لبعض الوقت.

وحقق أنتوني سميث (29 عاما)، بذلك انتصاره الـ 17، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة

بينما مني ماوريسيو روا (36 عاما)، بالهزيمة الـ 11ـ مقابل 15 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: "vk.com/ufc"