غوارديولا يتصل شخصيا لخطف نجم يوفينتوس

ذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا اتصل هاتفيا بأحد نجوم يوفينتوس لإقناعه بالانضمام لفريقه.

وأكد المدرب الإسباني غوارديولا اتصاله الهاتفي بنجم الوسط البوسني ميرالم بيانيتش في محاولة للحصول على توقيعه هذا الصيف.

وقال غوارديولا للاعب وسط يوفنتوس الايطالي أنه سيكون لاعبا هاما للغاية في السيتي مع استعداد النادي للتقدم بعرض تصل قيمته الى 100 مليون يورو.

ويعرض السيتي على بيانيتش راتبا سنويا يصل إلى ثمانية مليون يورو لمحاولة انتدابه لفريق ملعب الاتحاد.

بدوره يطالب المدرب الايطالي ماسيمليانو اليجري المدير الفني للبيانكونيري إدارة ناديه بعدم التفريط في خدمات بيانيتش مهما كان الثمن المعروض للحصول على توقيعه.

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني يسعى أيضا للظفر بخدمات اللاعب البوسني.

المصدر: وكالات