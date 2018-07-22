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الروسية سودوروفا تتوّج بذهبية لقاء موناكو لألعاب القوى

الرياضة

الروسية سودوروفا تتوّج بذهبية لقاء موناكو لألعاب القوى
Sputnik Нина Зотина
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أحرزت الروسية أنجيليكا سودوروفا الميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة للسيدات، وذلك، في لقاء موناكو الفرنسي الدولي، المرحلة العاشرة للدوري الماسي لألعاب القوى.

وتمكنت سودوروفا صاحبة الـ27 ربيعا، من إحراز المركز الأول باجتياز العارضة بارتفاع 4.85 متر، فيما تقاسم المركز الثاني كل من الكوبية ياريسلا سيلفا واليونانية يكاتيرينا ستيفاندي بعد أن اجتازتا العارضة على ذات الارتفاع 4.80 مترا، وبذات العدد من المحاولات.

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المصدر: rsport.ria.ru

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