رسميا.. المغرب يستضيف السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني، اليوم الأحد، إقامة مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة، وإشبيلية، يوم 12 أغسطس المقبل، في مدينة طنجة المغربية.

وأشاد الاتحاد الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بملعب طنجة الذي سيستضيف اللقاء، مشيرا إلى أنه يستطيع استيعاب 45 ألف متفرج، علما بأنه تم افتتاحه عام 2011.

وأوضح البيان، أن السوبر سيقام لأول مرة من مباراة واحدة، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019.

وتوج ريال مدريد بالسوبر الإسباني في النسخة الماضية، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن برشلونة، حصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي (الليغا، وكأس الملك)، بينما كان إشبيلية وصيف الكأس.

المصدر: وكالات