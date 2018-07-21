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بنزيما ينعت رئيس نابولي الإيطالي بـ"المجنون"

الرياضة

بنزيما ينعت رئيس نابولي الإيطالي بـ
Reuters Gleb Garanich
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سخر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من تصريحات أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي، حول ضمه وزميله السابق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى صفوف النادي الإيطالي.

وعندما سئل رئيس النادي الإيطالي عن إمكانية التعاقد مع نجم الملكي ولاعب باريس سان جيرمان، رد بأن فريقه لا يستقطب سوى اللاعبين الصغار في السن.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، علق بنزيما صاحب الـ30 عاما على تصريحات دي لاورينتس بالقول: "مجنون آخر ينضم للقائمة".

وأضاف المتوّج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع النادي الملكي في إشارة إلى رقم قميصه مع الميرينغي: "رقم 9 يثير جنونهم".

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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