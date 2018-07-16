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شاهد.. أغرب فرصة هدف ضائع في عالم الساحرة المستديرة

الرياضة

شاهد.. أغرب فرصة هدف ضائع في عالم الساحرة المستديرة
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شهدت المباراة الودية بين سبارتا براغ التشيكي وضيفه زاغليمبي البولندي إهدار فرصة لا تصدق، دفع ثمنها غاليا الفريق المضيف وخسر المباراة.

وعند الدقيقة 27 من الشوط الأول كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، عندما نفذ فريق سبارتا براغ ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة وترتد لأحد اللاعبين التشيكيين الذي سدد الكرة بالقائم الأيمن للحارس البولندي رغم انفراده بالمرمى، وارتدت الكرة مرة ثانية لأحد اللاعبين التشيكيين الذي سدد في القائم ذاته، وحاول لاعبان تشيكيان متابعة الكرة بالمرمى بعد ارتدادها للمرة الثالثة ولكنهما ارتطما ببعضهما وسقطا على أرضية الملعب، وخرجت الكرة لركلة مرمى للضيوف.

وفي الشوط الثاني أضاف الفريق البولندي هدف ثانيا، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

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المصدر: لينتا رو

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